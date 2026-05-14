ロケバス内で女性に性的暴行を加えたとして、不同意性交などの罪に問われた、元お笑いトリオ・ジャングルポケットの斉藤慎二被告（４３）の第４回公判が１３日、東京地裁で開かれた。検察側の５人目の証人として被害女性Ａさんと斉藤被告が共演した番組の女性ＡＤが出廷。ロケ後、Ａさんにピンマイクを外してもらうため、ロケバスに戻るよう促すと「私はここで大丈夫です」と遠慮されたことを明かした。これまで弁護側はロケ