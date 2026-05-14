◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人４×―２広島＝延長１２回＝（１３日・福井）とてつもないご褒美をもらった。２年目の巨人・宮原駿介投手（２３）が通算１６登板目でプロ初勝利。大尊敬する坂本の劇的サヨナラ３ランで白星が舞い込み「最後、勇人さんがカッコよく決めてくれて…。打ってくださった勇人さんに感謝したい。運良すぎです…」と混乱気味に初のお立ち台へ向かった。出番は１―１の延長１２回、２死一、三塁の大ピンチか