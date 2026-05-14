「ファーム・交流試合、日本海Ｌ富山０−４阪神」（１２日、富山市民球場）「４番・立石」。将来的には１軍の舞台で聞けるであろうアナウンスが富山の夜に響いた。「右ハムストリングスの筋損傷」で２軍調整中の阪神ドラフト１位・立石（創価大）がプロ入り初の４番スタメンで出場。平田２軍監督が「打線を引っ張るくらいの自覚を持ってほしい」と託した打順で、相手中堅手のグラブをはじく二塁打を放ち、４番初安打を記録した