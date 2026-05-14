「ロッテ２−６日本ハム」（１３日、ＺＯＺＯマリンスタジアム）左腕エースの序盤の失点が重くのしかかった。ロッテ・小島は二回に水野の適時打など２安打２四球に失策も絡み２点の先制を許すと、三回は先頭打者への四球からレイエスに２ランを被弾した。「四球後のホームランの場面、もったいない点の取られ方になってしまった」。四回以降立ち直ったものの、痛い４失点。リーグワーストタイの４敗目となった。サブロー監