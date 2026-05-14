ジョスランは初コンビの戸崎を背にWコースで併せ馬。5馬身先行したコックピットサイト（3歳オープン）と馬なりのまま併入した。鹿戸師は「古馬になって落ち着きが出て、カイバを凄く食べるようになった。体調は明らかに良くなっている」と手応え。G13勝馬エフフォーリアの全妹。「折り合えれば凄い脚を使える。お兄さんと一緒にG1馬になってほしい」と期待を寄せていた。