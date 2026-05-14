「ロッテ２−６日本ハム」（１３日、ＺＯＺＯマリンスタジアム）持ち味の破壊力がきっちり白星に結びついた。日本ハムは効果的な２発で今季２度目の４連勝。両リーグ最速でチーム５０本塁打に到達し、４月２２日以来３週間ぶりの勝率５割復帰だ。まずは２点リードの三回にレイエスが来日３年目で初の３戦連発となる６号２ラン。「逆風なので無理をせずフォアボールでも良いと考えて、甘いボールを狙っていた」と冷静な状況把