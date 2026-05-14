小倉牝馬S3着から直行ローテのココナッツブラウンは坂路へ。軽いタッチで駆け上がり、4F54秒9〜1F12秒8。上村師は「1週前はコースでやり過ぎないようにして、今朝は坂路でソフトに」と追い込まない仕上げを強調。昨夏は札幌記念で2着に来た実力馬。「前走は道中、力みっぱなし。元々、千六がベスト。末脚の瞬発力なら、このメンバーでも引けは取らない」と力強かった。