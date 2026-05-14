ケリフレッドアスクは坂路単走でグイグイ伸びて4F53秒6〜1F12秒5。田代助手は「間隔は詰まるけど、いい状態を維持できている」と落ち着いた表情。前走福島牝馬Sは後方から4着に追い上げた。「ゲートで後手に回ったけど、しっかり脚を使った」と前向きに回顧。「しっかりカイバを食べて実になっている。どこの競馬場でも対応できるし、マイルも問題ない」と好走を期待した。