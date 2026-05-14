新日本プロレスのジュニアの祭典「ベスト・オブ・ザ・スーパージュニア」（１４日、後楽園ホールで開幕）の直前会見が１３日、都内で行われた。昨年２２歳１０カ月で史上最年少優勝を果たした藤田晃生（２３）は「２連覇するので楽しみにしてください」と宣言。初出場する“デスマッチのカリスマ”葛西純（５１）は「勝って一番おいしいのは前年度覇者じゃねえの？刺激をくれ」と不気味に舌なめずりした。