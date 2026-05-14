チェルヴィニアはWコース3頭併せを消化した。1馬身前にサトノヴァンクル（3歳1勝クラス）、1馬身後方にヴァロアーク（3歳1勝クラス）を置く形でスタート。直線では僚馬2頭の間からしぶとく脚を伸ばした。5F66秒9〜1F11秒3（馬なり）で併入。初コンタクトのレーンは「動きも良くて、いい調教。乗りやすさを感じたし、コントロールしやすい」と好感触を得ていた。