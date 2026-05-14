「ＪＬＰＧＡアワード２０２５」の表彰式が昨年末に都内ホテルで催された。その模様とともに、昨シーズンの女子ツアーを振り返る。 ２０２５年12月、例年どおり「ＪＬＰＧＡアワード」が開催された。海外で活躍した選手もそろい、とても華やかな表彰式に。次々に登壇する選手たちを目で追いながら、25年シーズンを振り返ってみる。 開幕から米ツアー組の連勝そして、ベテランの奮起