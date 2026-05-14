「大相撲夏場所・４日目」（１３日、両国国技館）平幕玉鷲が時疾風に寄り切られ、初日から４連敗。歴代３位の幕内連続出場記録を誇り、幕内勝利数で節目の記録が待つ４１歳の“鉄人”が心配な状況に陥った。大関は霧島が一山本をはたき込み４連勝、琴桜は義ノ富士を押し出して２勝目。霧島、小結若隆景、平幕琴栄峰の３人が全勝を守った。声援がため息に変わった。玉鷲は突いて出るも中に入られた。時疾風に寄られても、体を