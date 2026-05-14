ドロップオブライトは坂路で4F53秒1〜1F12秒2。軽快なフットワークで駆け上がった。福永師は「体調はずっといい。今朝の動きも良かった」と状態に太鼓判を押す。マイルでは4戦して馬券圏外なし。「東京の1600メートルは経験がないけど、外差し傾向の強いレースなので合うのでは。ためれば脚を使うし、ペースが遅かったら前めに付けられる馬でもある」と適性を見込んでいる。