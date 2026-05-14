福島牝馬S1番人気8着から巻き返しを図るパラディレーヌは坂路へ。4F57秒3〜1F12秒3でしまいをサッと。馬体は重厚感に満ち、迫力満点だ。千田師は「先週土曜もラスト1F11秒9で動いた。前走はイレ込んだのと小回りが合わなかった」と振り返り「（アクセルを）踏みやすい競馬場なら」と舞台を歓迎する。昨年は秋華賞3着からエリザベス女王杯2着。一撃脚をさく裂させる！