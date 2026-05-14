フィギュアスケート女子の五輪２大会連続メダリストで、引退を表明していた坂本花織（２６）＝シスメックス＝が１３日、神戸市内で記者会見を開いた。最後まで明るく気さくに、報道陣の質問に回答。約２１年間の現役生活に別れを告げた。坂本の主な一問一答は以下の通り。◇◇−引退を決断した理由は。「正式に発表したのは今シーズン直前（２０２５年６月）だった。（２０２２年の）北京（五輪）が終わって、あと４