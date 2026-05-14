１４日午前５時１分頃、岩手県内陸北部を震源とする地震があり、盛岡市や岩手県八幡平市などで震度４を観測した。気象庁によると、この地震による津波の心配はない。震源の深さは約１０キロ、地震の規模を示すマグニチュードは５・０と推定される。各地の主な震度は次の通り。▽震度４盛岡市、岩手県八幡平市、葛巻町、岩手町