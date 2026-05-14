ボンドガールはポリトラック単走で最終リハ。手塚久師は「ウッドチップの時計が速いので、余計に引っ掛かってしまうと思った」とコース選択の経緯を説明。師の思惑通り、しっかり負荷をかけられた愛馬はラストで鋭く加速した。5F67秒2〜1F11秒5（強め）。「順調。先週にしっかりやれて馬の感じは凄く良い。ゲートはおとなしくなっているし、力は出せると思う」と力を込めた。