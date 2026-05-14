「ヤクルト４−２阪神」（１３日、神宮球場）悪夢のような逆転負けが窮状を物語る。阪神・藤川監督は試合後、冷静さを保ちながらも「やり返すということです」と言葉に力を込めた。今季８度目の逆転負けは、またも“魔の八回”。昨季は鉄壁、無双…どれだけの形容も上回る活躍を見せた救援陣が、開幕からなかなかリズムに乗れないでいる。迎えたこの回。桐敷が武岡、石井に連打を浴び同点とされた。さらに沢井に死球を与える