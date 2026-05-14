「ヤクルト４−２阪神」（１３日、神宮球場）阪神が終盤に逆転を許して１日で首位陥落となった。２−１の八回に桐敷がドラフト６位・石井にプロ初安打となる同点適時二塁打を浴びた。その後に代わったモレッタが代打・古賀に押し出しの死球を与えて勝ち越し点を献上。先発・高橋は初回に３３イニングぶりの失点で、球団では１９６２年小山正明以来６４年ぶりの４戦連続完封は逃した。それでも二回以降は二塁すら踏ませず６回３