「ＤｅＮＡ５−０中日」（１３日、横浜スタジアム）夢にまで見たハマスタのお立ち台。ＤｅＮＡドラフト２位・島田（東洋大）は、降り注ぐ大歓声を全身で浴び、プロ初星の感激をかみしめた。６回５安打無失点、９奪三振。五回にはイマキュレートイニング（３者連続３球三振）を達成し、新人では１９５４年の梶本（阪急）以来７２年ぶり、セ・リーグに限れば初となる快挙を生み出した。「ギアをひとつ上げて、こっちに流れを一