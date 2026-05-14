「巨人４−２広島」（１３日、セーレン・ドリームスタジアム）１２日の広島戦（岐阜）でプロ初の猛打賞を記録した巨人・平山が、コンディションを考慮されて１３日はベンチ外となった。試合前練習にはフリー打撃に参加して汗を流しており、登録抹消もなし。大事を取っての措置とみられる。同日の試合後に阿部監督も「素晴らしい活躍。マークはきつくなると思うけど、その中でいい結果が出るように準備してほしい」と目を細め