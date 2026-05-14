日々トレセンや競馬場で取材を続ける記者がテーマを考え、自由に書く東西リレーコラム「書く書くしかじか」。今週は東京本社・後藤光志（30）が担当する。昨年、競馬界にスポットを当てたテレビドラマ「ザ・ロイヤルファミリー」が大ヒット。作中に登場する勝負服を手がけた福島市の河野テーラー・河野正典代表（54）に話を聞いた。福島競馬場から南に徒歩5分。閑静な住宅街に河野テーラーは店舗を構える。河野代表を含む、3人