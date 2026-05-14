5月14日（木）の交通取締情報 ＜午前＞県道・・・熊本市中央区萩原町（携帯電話）国道445・・・上益城郡山都町北中島（交差点違反） ＜午後＞国道389・・・荒尾市牛水（スピード違反）国道325・・・菊池市隈府（自転車）県道・・・八代市高島町（スピード違反） ＊「交差点違反」とは信号無視、一時不停止、歩行者妨害等交差点における違反の総称です。＊「歩行者妨害」とは横断歩道を渡ろうとする歩行者や自転車が