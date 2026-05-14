「ヤクルト４−２阪神」（１３日、神宮球場）敗戦の中にも、存在感を示した。阪神は高橋遥人投手（３０）が６回３安打１失点。初回に失点し、連続完封、連続無失点は途絶えたが、今季自己最多１１三振を奪う力投を見せた。中継ぎ陣が八回に３点を失い逆転を許し、連勝は２でストップ。首位陥落となった。白星はつかめずとも、さすがの安定感だった。高橋は６回３安打１失点の好投。連続完封、無失点の記録は止まったが、しっ