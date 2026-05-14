桜花賞9着のドリームコア（萩原）はWコースでハードな併せ馬を敢行した。5馬身先行したプライベートアイズ（4歳2勝クラス）を目標にいっぱいに追われ1馬身先着。萩原師は「前走時に比べても落ち着きがあって、折り合いもついています。道中の反応も良く、最後も無理はしていない中でしっかり負荷をかけることができ、動きを含めて全体的に良かったと思います」とコメントした。