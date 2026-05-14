▼アメティスタ（牧浦師）ジョッキー（鮫島良、レースは横山武）がゴーサインを出したら反応。いい状態だと思います。まだ線が細く、体がしっかりしてほしいけど、その中でも安定した走りを見せています。▼アランカール（武豊）ポリトラックだったので軽い動き。前半はゆっくり入って後半に伸ばす指示。状態は良さそうだね。▼エンネ（吉岡師）予定通り坂路で14秒から15秒くらいのラップ。前走後の雰囲気が良く、エネルギッ