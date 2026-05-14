「巨人４−２広島」（１３日、セーレン・ドリームスタジアム）満面の笑みでダイヤモンドを一周し、巨人・坂本は何度も拳を握った。こんなドラマがあっただろうか。１点を追う延長十二回に放ったサヨナラ３ランが史上４８人目の通算３００号。８番手で投げた宮原にプロ初勝利をプレゼントし「本当に一生忘れない。今日の一本で、まだまだやれるんだって思っているので頑張ります」。福井の夜に誓った。坂本には確信があった。