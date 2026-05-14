【モデルプレス＝2026/05/14】フジテレビで10月期にて放送されるドラマ「kiDnap GAME」より、主演を俳優の坂口健太郎が務めることが発表された。【写真】坂口健太郎、短髪＆ひげ姿で雰囲気ガラリ◆坂口健太郎が4年ぶりにフジテレビドラマ単独主演坂口が演じるのは、正義感が強く、高い検挙率を誇る優秀な刑事・新出敏郎（にいで・としろう）。犯人逮捕のためなら危険を顧みず、時には無謀とも思える行動に出ることもある。学生時代