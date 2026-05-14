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【経済指標】 【米国】 ＊米生産者物価指数（ＰＰＩ）（4月）21:30 結果1.4％ 予想0.5％前回0.7％（0.5％から修正）（前月比） 結果6.0％ 予想4.8％前回4.3％（4.0％から修正）（前年比） 結果1.0％ 予想0.3％前回0.2％（0.1％から修正）（コア・前月比） 結果5.2％ 予想4.3％前回4.0％（3.8％から修正）（コア・前年比） ＊米週間石油在庫統計（バレル・前週比）23：30 原油-430