「第93回日本ダービー」（31日、東京）の2週前追い切りが東西トレセンで行われた。不動の主役と目される皐月賞馬ロブチェン（牡＝杉山晴）は松山を背に坂路へ。黒光りする好馬体が目を引く。前半ゆったり入ってスムーズに加速し、4F55秒0〜1F12秒7としまいを伸ばした。松山は「大きく変わった感じはないですね。今朝は馬場が深いというか重く感じました。まだ2週前なので。1週前にCWコースでやれば、どんな感じか分かると思い