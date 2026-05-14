皐月賞2着リアライズシリウス（牡＝手塚久）がWコースで軽快な動きを見せた。2週前追いはフォルラニーニ（5歳2勝クラス）との併せ馬。僚馬を4馬身追走し、直線内から楽々併入した。キビキビしたフットワークで6F83秒2（ラスト1Fは計測不能）。またがった津村は「ダグの雰囲気は重苦しさもなく、あと2週で仕上がっていくかなという感じ。良い意味で状態をキープしています」と手応えをにじませた。