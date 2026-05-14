◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人４×―２広島＝延長１２回＝（１３日・福井）巨人・長野久義編成本部参与（４１）が、通算３００本塁打を達成した坂本勇人内野手（３７）に祝福メッセージを寄せた。ファンに「サカチョー」として愛され、球団の黄金期を支えた名コンビ。昨季現役を引退した長野氏は、盟友にどんな思いを託したのか。巨人に復帰した２３年からの関係性の“変化”なども語り「３０００本を打つまで辞めちゃダメ」と温か