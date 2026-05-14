◇セ・リーグ広島2─4巨人（2026年5月13日福井）広島の先発・玉村はプロ入りしてから初めて地元・福井で登板した。勝ち負けのつかない6回1失点の内容に「勝てれば良かったけど、いい試合ができた」と手応えを感じたよう。「雰囲気もいい中で投げさせてもらった」と地元ファンの熱い声援に感謝していた。