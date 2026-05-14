▼アウダーシアWコース5F67秒5〜1F11秒3（手塚久師）体は前回よりスッキリ見えるから良いのでは。距離は心配していない。▼バステールCWコース6F83秒2〜1F11秒7（下沢助手）今朝は（併せ馬で）先行して余力十分にいい動きでした。皐月賞の2週前と比べると今回の方が雰囲気はいい。広いコースの方がより力を出せると思います。▼パントルナイーフWコース7F96秒1〜1F12秒3（太田助手）放牧から帰ってきて雰囲気は悪くな