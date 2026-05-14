◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人４×―２広島＝延長１２回＝（１３日・福井）巨人・坂本勇人選手（３７）は１３日、対広島７回戦（福井）の延長１２回に遠藤から左越え逆転サヨナラ３ランを放ち、プロ野球４８人目の通算３００号。２２９３試合目での達成は、新井貴浩（広）の２１７９試合を抜いて最も遅い到達。３７歳４か月での達成は高橋由伸と並び年長６位、並びに球団最年長での達成。巨人だけで３００本塁打以上は、〈１〉王