オリックスのマチャドが、球団記録更新へ意欲を示した。12日楽天戦で最終回を締め、目下登板10試合連続セーブを記録中。05年大久保勝信が持つ球団記録に並んだ助っ人右腕は勝利を引き寄せる投球だけを見据えた。「オリックスのために投げるという決意を持って、日本にやってきている。記録に自分の名前を刻めることは素晴らしいこと。チームが勝てば優勝に一歩近づくので、そのことだけを考えて投げていきたい」3月のWBCでベ