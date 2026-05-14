◇セ・リーグ中日0―5DeNA（2026年5月13日横浜）今季4度目の零敗で、同6度目の3連敗に沈んだ。ドラフト1位・中西が5回を自己ワースト5失点で2敗目。課題の立ち上がりにつかまり、初回先頭から3連打を浴びるなど一挙5失点を喫し「チームに申し訳ない」と悔やんだ。4度の登板で初回失点は3度目。井上監督は「同じ失敗を繰り返している。全てにおいて考えなさいと話した。次どうするか、また考えます」と修正を促した。