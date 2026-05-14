◇セ・リーグ広島2─4巨人（2026年5月13日福井）広島は11回から6番手で登板した遠藤がイニングまたぎで投げた12回につかまった。1死から連打で一、二塁とされ、坂本に初球のカットボールをとらえられ、逆転サヨナラ3ランを浴びた。「意気に感じて投げました。悔しさしかないですね」とうつむいたが、開幕から8試合連続無失点と救援陣には欠かせぬ存在だった。新井監督も「あそこは遠藤に任せているから。その前のサ