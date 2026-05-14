◇セ・リーグ広島2─4巨人（2026年5月13日福井）広島は悔しい敗戦の中で大盛が気を吐いた。1点を追う8回1死から大勢の速球を右翼席に運ぶ同点ソロ。12回1死三塁では遊ゴロに倒れて三走・辰見が本塁憤死するも、一塁からヘッドスライディングで二盗を決め、小園の勝ち越し打につなげた。「（本塁打は）フォークなら打てなかった。（盗塁は）ホームランと同じ気持ちで割り切って、ギャンブル気味に行った」といい「毎日