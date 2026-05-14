◇坂本花織が引退会見（2026年5月13日）坂本の幼なじみでフィギュアスケート・ペアの籠谷歩未（かごたに・あゆみ、25＝木下アカデミー）が、競技生活を終えた親友にスポニチ本紙を通じて直筆の手紙を贈った。同学年でともに神戸クラブで育ち、一緒にリンクの行き来や練習をするだけでなく、小中高と同じ学校に通った。「もう20年ぐらいの付き合いですね」と笑う。籠谷はシングルの選手として昨季限りで一度は現役から引退。