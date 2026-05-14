「ヤクルト４−２阪神」（１３日、神宮球場）５番になっても、やることは変わらない。阪神・中野は「昨日、ちょっと意識しすぎた」と我に返り、平常心で打席に立った。「２番と同じような打席を送ることが大事」。同点とした直後の三回２死二塁。いつもの中野が帰ってきた。山野の速球をうまく流し打って、三遊間を破る勝ち越し適時打。「大山さんがいい流れでつないでくれた。その流れに乗れて、タイムリーを打てた」。目の