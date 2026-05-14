◇セ・リーグ広島2─4巨人（2026年5月13日福井）広島・中崎翔太投手（33）が13日、史上10人目となる100セーブ（通算119セーブ）、100ホールドを達成した。巨人戦（福井）で、同点の9回に救援登板。無失点に抑えて今季3ホールド目を挙げ、大台に乗せた。試合は1点を勝ち越した延長12回に、2イニング目に入った遠藤淳志投手（27）が坂本に逆転3ランを被弾。17年8月以来となる2試合連続のサヨナラ負けで、借金は今季最多9に膨