14日午前5時1分ごろ、岩手県で最大震度4を観測するやや強い地震がありました。【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE気象庁によりますと、震源地は岩手県内陸北部で、震源の深さはおよそ10km、地震の規模を示すマグニチュードは5.0と推定されます。この地震による津波の心配はありません。最大震度4を観測したのは、岩手県の盛岡市、八幡平市、葛巻町、それに岩手町です。【各地の震度詳細】■震度4□岩手県盛岡市八幡平市葛巻町岩