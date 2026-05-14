「第48回新潟大賞典」（16日、新潟）の最終追い切りが13日、東西トレセンで行われ、ドゥラドーレス（牡7＝宮田）が力強い動きを披露した。坂路でロジシルバー（6歳3勝クラス）の2馬身後方から手綱を押して併入。宮田師は「7歳とあって瞬発力はもうひとつだが、体力は上がっている」と語る。前々走AJC杯まで重賞で4戦連続2着。背中が伸び切ってしまうフォームを改善するため、坂路で馬体の収縮に力点を置いた調教を続けてきた