フィギュアスケート女子の五輪２大会連続メダリストで、引退を表明していた坂本花織（２６）＝シスメックス＝が１３日、出身地の神戸市内で記者会見を開いた。神戸学院大時代に知り合った同学年の一般男性と、５日に結婚したことをサプライズで発表。会見では涙も見せながら約２１年間のフィギュアスケート人生を振り返りながら、指導者への道に進む決意を口にした。締めの言葉を紡ぐ坂本が突如、笑みを浮かべた。会見開始から