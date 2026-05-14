フジテレビ系で10月期に放送される連続ドラマ『kiDnap GAME』の主演を坂口健太郎が務めることが決定した。 参考：坂口健太郎の真価は“戸惑いの表現”に表れる『さよならのつづき』に刻んだ稀有な俳優像 本作は、香港、韓国のパートナー会社とともに、日本と海外複数都市で撮影が行われ、すでに18の国と地域で放送・配信が決定している大型プロジェクトドラマ。 東京、ソウル、台北、シンガポール、