開催：2026.5.14 会場：プログレッシブ・フィールド 結果：[ガーディアンズ] 4 - 2 [エンゼルス] MLBの試合が14日に行われ、プログレッシブ・フィールドでガーディアンズとエンゼルスが対戦した。 ガーディアンズの先発投手はパーカー・メシック、対するエンゼルスの先発投手はリード・デトマーズで試合は開始した。 1回裏、1番 アンヘル・マルティネス 4球目を打っ