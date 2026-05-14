開催：2026.5.14 会場：オリオールパーク 結果：[オリオールズ] 7 - 0 [ヤンキース] MLBの試合が14日に行われ、オリオールパークでオリオールズとヤンキースが対戦した。 オリオールズの先発投手はカイル・ブラディッシュ、対するヤンキースの先発投手はマックス・フリードで試合は開始した。 2回裏、7番 コビー・メヨ 5球目を打ってレフトへのタ