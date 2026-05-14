1日平均1000人が失業する米テック業界2026年、アメリカのテック業界では毎日およそ1000人が職を失っている。レイオフ追跡サービスTrueUpの最新データによれば、2026年に入ってから5月初旬までに283件の人員削減が確認され、累計12万7000人超が解雇された。1日あたりの平均は1003人である。この数字は今も更新され続けている。その数字の約半数は広い意味で「AI起因」とされている。ニッケイ・アジアの集計では、2026年第1四