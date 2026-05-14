セルティックの前田大然が、先日のダービーマッチでオーバーヘッドのゴラッソを決め、大きく称賛されたのは周知のとおりだ。ただ、試合後、違う一面でも注目を集めた。夏の移籍破談に始まり、シーズンを通じて批判を浴びてきた前田。だが、直近では得点力を取り戻しつつあり、献身的なプレスも再び評価されている。専門サイト『67 HAIL HAIL』によると、レンジャーズ戦の試合後、『BBC』のコメンテーターたちは、前田がピッ